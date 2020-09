‘Als je ziet waar mensen Marion Koopmans voor uitmaken, dat is echt niet normaal’

Het is echt even niet leuk om microbioloog te zijn, verzuchtte een collega van Jan Kluytmans onlangs aan de telefoon. De drukte, het gezeur, het praktische geneuzel, en dat iedere dag opnieuw. Als Kluytmans ervan hoort, kan hij niet anders dan hem gelijk geven. ,,We komen al heel lang niet meer aan ons gewone werk toe. Je loopt steeds tegen onverwachte problemen aan. Dit weekend was onze testrobot kapot bijvoorbeeld, dat moet dan ook weer opgelost worden. De uitdaging tijdens het werk is niet meer intellectueel, maar vooral logistiek. Daar word ik niet erg warm van.”