Als je dit als makelaar zegt, ben je echt een ongelooflijke trut

Nederland kleurt langzaam wit, Rijkswater­staat strooit 100.000 kilo zout in 1,5 uur tijd

Het sneeuwt, en dat is vooral goed te merken in het noorden en oosten van het land. Daar kleuren de wegen al wit en wordt gewaarschuwd voor gladheid. De rest van het land volgt later vanavond en vannacht.

22:06