Als je de grootste wordt, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen

Hans (80) werd omver geduwd vanwege een tikje op een auto: ‘Ons leven staat op zijn kop’

Nog steeds snapt Hans van Hengel (80) er helemaal niets van. De Duivenaar tikte op de zijkant van een stilstaande auto om te laten weten dat hij er was. Nog geen minuut later werd hij door de bijrijder omver geduwd, waardoor hij flinke verwondingen opliep. ,,Waarom? In wat voor maatschappij leven we?”