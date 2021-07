Als ik een CDA-stemmende boer was, zou ik nu ook mijn trekker van stal halen

Besmet met het coronavi­rus? Blijf dan uit de buurt van je huisdier, want zij kunnen het óók krijgen

20:00 Huiskatten- en honden van wie de eigenaar besmet is met het coronavirus, kunnen óók Covid-19 krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Veterinair microbioloog Els Broens onderzocht dit fenomeen. „Uit voorzorg adviseren wij mensen met corona om direct contact met hun kat of hond te vermijden, net zoals je dat zou doen met andere personen in het gezin.”