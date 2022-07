Als het aan Kris ligt, wordt ‘Via Frikandella’ de nieuwe ‘Via Gladiola’, want: ‘Snacken verbroedert’

Even hing hij er al, de banner van de Via Frikandella, in de Franssenstraat in het plaatsje Vianen nabij Nijmegen. Want voorbereidingen voor de grote dag, het ‘echte’ werk op 22 juli, moeten nu al volop getroffen worden. Dan doorkruisen de duizenden wandelaars van de vijftig kilometer massaal de normaal zo rustige straat. En als het even meezit, kunnen ze daar dan ook een frikandelletje meepikken.