Als Guus (7) een toverstokje had, maakte hij alle kinderen met een spierziekte beter

Zou hij een laatbloeier zijn? Als Guus klein is, kan hij een beetje aan een tafel staan. Maar anders dan leeftijdsgenootjes loopt hij niet. Hij is vaak ziek, heeft regelmatig longontstekingen. Als zijn ouders in 2015 de diagnose krijgen dat hij aan een spierziekte lijdt, stort hun wereld in. SMA – voluit Spinale musculaire atrofie – bepaalt vanaf dat moment het leven van Guus, zijn broer Jelle (9) en zijn ouders Wim (54) en Valentine (36) Bok. ,,Ineens heb je een kind met een houdbaarheidsdatum. Maar of hij 20, 40 of 60 wordt, weten we niet. Een deel van de kinderen met SMA overlijdt binnen twee jaar, maar Guus hoort gelukkig in een andere categorie.’’