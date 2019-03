Als eerste stemmen: het is Anton (82) weer gelukt

Het is 7.20 uur, pas over tien minuten gaan de stembureaus in het land officieel open, maar Anton Tinga zit er al klaar voor. Met zijn paspoort en stembiljet in de binnenzak wacht de Tubbergenaar op het seintje van de drie mannen achter de tafel in het gemeentehuis, tot hij naar voren mag komen. De 82-jarige maakt er al jaren een sport van om de eerste stemmer te zijn. In Tubbergen weten ze niet anders; als hij er op een verkiezingsdag ineens niet zou zijn, zouden ze zich zorgen maken.

Pensionering

De bijzondere gewoonte begon bij Tinga meer dan dertig jaar geleden. Bijna kwam hij toen ‘s avonds te laat aan bij het stembureau, omdat het op zijn werk uitliep. Gelukkig ging het goed, maar sindsdien liet hij het er niet meer op aan komen en stemde hij voor de werkdag begon. Na zijn pensionering hield hij dat gewoon vol. Wel zo praktisch. „Dan hoef je er geen rekening meer mee te houden en heb je de hele dag nog voor je.”

Hij maakt geen uitzonderingen; als er een stembiljet in zijn brievenbus belandt, gaat hij stemmen. Of dat nu voor de gemeenteraad, provinciale of landelijke verkiezingen is. Maar ook tijdens het Oekraine-referendum was Tinga er. Omdat hij het belangrijk vindt dat zijn stem gehoord wordt. „Als je niet stemt, heb je geen recht van spreken. En mag je ook geen commentaar hebben.” Al is de kracht ervan aan de andere kant ook maar beperkt, vindt hij. „Ik weet niet of het altijd effect heeft.”

Als eerste

Hij kijkt eens op de klok, het is 7.30 uur geworden. Tinga heeft het door de gemeente aangeboden kopje koffie inmiddels op, komt in de benen en wacht tot het hoofd van het stembureau plechtig door de hal roept dat het stembureau geopend is. Hoewel er ondertussen ook twee andere stemmers gearriveerd zijn, mag Tinga als eerste. Want hij was er als eerste. Met het potlood kleurt hij een vakje rood. Welke dat is? „Dat blijft een geheim.”

De enveloppe gaat in de stemcontainer, Tinga heeft zijn plicht weer gedaan. Hij bedankt de gemeente voor de koffie, en loopt door de draaideur naar buiten. Met de dag nog voor zich.