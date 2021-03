Als de uitslagen íets hebben aangetoond, is het wel dat we nu helemaal geen zin in verandering hebben

Nu goed, ik snap ook wel dat de euforie groot was, toen op donderdag de nieuwe prognoses van de NOS binnenrolden en het duidelijk werd dat met name D66 en Forum voor Democratie knappe winsten hadden geboekt. En natuurlijk was het relevant om de verliezen van alle grote progressieve partijen te benoemen, want het blijft onnavolgbaar om zoveel electoraat kwijt te raken terwijl het lot van zoveel kwetsbare groepen zichtbaar werd.