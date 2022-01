‘Als de stadionspeaker drie keer vergeefs omroept dat het moet stoppen, is actie nodig’

Chris woont sinds corona gescheiden van zijn gezin: ‘Met kerst zat ik alleen in een caravan’

We zijn er klaar mee: hele of halve lockdown - weg ermee! We bepalen toch zeker zelf wel wat we doen óf laten? Zo eenvoudig is het niet voor iedereen. Chris van den Oever kan erover meepraten. Hij leeft al bijna twee jaar noodgedwongen gescheiden van zijn vrouw en kinderen. Uit vrees voor corona. ,,Met kerst zat ik alleen in een caravan.”

