'Als clubarts fout maakte bij Nouri is Ajax wettelijk aansprakelijk'

Quote Als bij een jonge man met een hart­rit­me­stoor­nis op een juiste wijze en tijdig wordt gereanimeerd is de kans dat een her­sen­be­scha­di­ging optreedt gering Letselschadeadvocaat Martin de Witte De familie en Ajax laten beiden een advocaat onderzoek doen naar de reanimatie van Nouri op 8 juli in Oostenrijk. De 20-jarige voetballer zakte tijdens een oefenduel op het veld in elkaar na hartritmestoornissen.



Vanaf het begin was er kritiek uit de medische wereld. Op basis van de beelden concluderen deskundigen dat de clubarts van Ajax te lang heeft gewacht met reanimeren. Daardoor liep Nouri ernstige en blijvende hersenschade op. De voetballer ligt al een half jaar in een laagbewuste toestand in het ziekenhuis.



SAP Advocaten liet eerder een onafhankelijke medisch adviseur naar de beelden kijken. Zijn conclusie is duidelijk. Gezien de ernst van het hersenletsel is de behandeling niet optimaal geweest. De Witte: ,,Als bij een jonge man met een hartritmestoornis op een juiste wijze en tijdig wordt gereanimeerd en als het hart daarna weer op gang komt, is de kans dat een hersenbeschadiging optreedt gering.’’

Verantwoordelijk

Volgens de Arbowet is Ajax als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de spelers. Als een voetballer neergaat zonder een bal in de buurt moet de werkgever direct een defibrillator (AED) ter beschikking hebben. Het apparaat was wel snel op het veld, maar werd minutenlang niet gebruikt. ,,Als de clubarts hierbij een fout heeft gemaakt, kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden’’, zegt De Witte.



Nouri heeft schade geleden bij de uitoefening van zijn werk als voetballer. Ajax zal moeten bewijzen dat de club aan de zorgplicht heeft voldaan. ,,De vraag zal met name zijn of de reanimatie adequaat is geweest’’, zegt De Witte. ,,Mij valt op dat Ajax niks concreets zegt over de behandeling in de eerste tien minuten. Dat komt waarschijnlijk omdat ze bang zijn voor een claim.’’



De familie Nouri kan eventueel proberen via een voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank duidelijkheid te krijgen. Maar eigenlijk is dat niet nodig, zegt De Witte. ,,Na een aansprakelijkstelling rust de bewijslast op Ajax.’’



Op verzoek van de familie Nouri doen letselschadeadvocaten van het Amsterdamse kantoor Beer Advocaten onderzoek naar de hulpverlening. Binnenkort komen ze met een conclusie.

Volledig scherm Als eerbetoon aan de door een tragisch noodlot getroffen Abdelhak Nouri hebben de fanatieke Ajax-fans een prachtig doek geschilderd met de karakteristieke houding van nummer 34. © Pim Ras

Medische test

NRC Handelsblad bericht vandaag dat de KNVB en Ajax al in 2014 een hartafwijking constateerden bij Nouri. Dat kwam in 2014 aan het licht tijdens een medische test van de voetbalbond, toen Nouri voor een van de vertegenwoordigende jeugdteams uitkwam. De afwijking werd als dusdanig ongevaarlijk beschouwd, dat er geen reden was om te stoppen als topsporter.



Volgens het protocol van de bond worden de uitkomsten van zo’n test met de speler besproken en schriftelijk gedeeld met de speler en de medische staf van zijn club.



Nouri zou in dat geval geweten moeten hebben van de hartafwijking. De familie zegt dat ze dit pas sinds kort weet na inzage in het medisch dossier van de speler. In theorie is dat mogelijk. Nouri was op het moment van de ontdekking ouder dan 16 jaar. Op die leeftijd mogen medische gegevens alleen met de familie worden gedeeld als een speler daar zelf toestemming voor geeft.

Geschrokken