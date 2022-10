Als bejaarde in het verzorgingstehuis terug de kast in: ‘Schamen zich voor hun roze identiteit’

Aantal coronapa­tiën­ten in het ziekenhuis stijgt fors: ruim 1100 bedden bezet

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt, is in het weekeinde snel toegenomen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1126 positief geteste mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 20 juli. Afgelopen vrijdag stond de teller op in totaal 962 opgenomen mensen.

