Als baas over iemands vetkwabben beginnen? Kom nou!

‘Leidinggevende moet kunnen zeggen dat iemand te dik is’, was de kop boven een groot artikel in deze krant. Voor ik verder las, kreeg ik al nare visioenen. Ik zag mezelf al naar de tafel lopen waar de jarigen ter redactie altijd hun Bossche bollen neerzetten. En dat mijn baas dan zou zeggen: ,,Nee, Linda, laat jij dat maar staan. Ik zie de vetrollen door je jurkje. Hier, een appel.” En dat hij me en passant nog even zou sommeren in de pauze een halfuur stevig te wandelen: goed voor je!