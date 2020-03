Als actievoerders echt met het lot van vrouwen zijn begaan, dan bezorgen ze hen geen dubbel trauma

Frans Bauer en laatste nieuws rond coronavi­rus in De Ochtend Show to go

20:48 Door de corona-uitbraak in Europa zitten veel Nederlandse reizigers met vragen. Kunnen zij nog wel met een gerust hart op vakantie? Directeur van reisbrancheorganisatie ANVR Frank Oostdam is te gast in De Ochtend Show to go en gaat in op deze en andere vragen.