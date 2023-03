Alliander slaat alarm: netwerk vol, huishoudens wacht stroomuitval en plots knipperende verlichting thuis

,,De energietransitie is nu echt op stoom”, zegt Otto bij de presentatie van Allianders jaarcijfers over 2022. In het eigen werkgebied (Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Friesland) nam het aantal woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen afgelopen jaar met een kwart toe tot 760.000. Het aantal warmtepompen en de hoeveelheid elektrische auto's steeg eveneens flink.

De groei blijkt verder uit de stijging van het aantal aanvragen van consumenten die een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig hebben. Allianders dochter Liander ontving vorig jaar ruim 43.000 van zulke verzoeken, een verdubbeling ten opzichte van het aantal aanvragen in 2020.

Bij elkaar leidt de groei ‘tot een stevige toename van het elektriciteitsgebruik in de woonwijk’. Het is voor Alliander onmogelijk om dit tempo van de energietransitie bij te houden, stelt topman Otto. ,,Het elektriciteitsnetwerk in woonwijken is op veel plaatsen nog niet berekend op de snelheid waarmee consumenten hun huis verduurzamen.” Probleem is dat de verduurzaming komende jaren vanwege de afspraken in het Klimaatakkoord alleen maar harder zal verlopen.

Personeelstekorten

Er moeten liefst 20.000 elektriciteitshuisjes bij moeten komen om aan de vraag te voldoen. ,,En 1 op de 3 straten gaat open om de verzwaring van het elektriciteitsnet te realiseren", aldus Otto. ,,Een klus die we niet zo snel kunnen uitvoeren als het tempo waarmee de vraag naar elektriciteit stijgt.” De problemen worden nog eens verergerd door materiaal- en personeelstekorten waarmee Alliander kampt.

Volledig scherm Alliander en TenneT vergroten de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet in Flevoland raakt overbelast door grootschalige opwekking van duurzame energie. © Foto Freddy Schinkel

Gevolg is dat de netbeheerder in de nabije toekomst ‘helaas tijdelijk niet alle consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting direct kunnen helpen als het net in de wijk vol raakt.” Op diverse plekken is dit nu al het geval, maar dat aantal gaat komende jaren oplopen.

Toch kiest Alliander ervoor om nieuwe aansluitingen en verzwaring zo veel mogelijk te realiseren ‘en het net daarmee zwaarder te belasten.’ Dit brengt alleen wel problemen met zich mee, waarschuwt topman Otto: ,,Door die extra belasting is het mogelijk dat spanningsproblemen toenemen. Dit varieert van het korte tijd niet kunnen terugleveren van zonneenergie tot knipperende verlichting in huis. In een enkel geval kan de extra belasting leiden tot stroomuitval op individueel, straat- of wijkniveau. Of dat gebeurt, is afhankelijk van de vraag naar elektriciteit op een bepaald moment en daardoor moeilijk te voorspellen.”

Ook alarm Stedin

De vervelende boodschap van Alliander zat al enige tijd in de pijplijn. Tegenover deze krant waarschuwde de grote netbeheerder in januari vorig jaar al voor de mogelijkheid.

In totaal investeerde Alliander afgelopen jaar voor 1,2 miljard euro in de stroom- en gasnetten. Er werden ruim 2.000 elektriciteitshuisjes geplaatst en 2.212 km aan nieuwe elektriciteitskabels gelegd. ,,Tot en met 2030 investeren we bijna 5 miljard euro in het laagspanningsnet", zegt financiële topman Walter Bien.

Twee weken terug sloeg collega regionale netbeheerder Stedin (Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland) ook al alarm over de snelle verduurzaming. Stedin riep bedrijven daarbij op om vooral energie te gebruiken als de zon schijnt of het hard waait. Vorig jaar lieten 107.000 consumenten in Stedins werkgebied ruim 1,3 miljoen zonnepanelen op hun daken leggen. De netbeheerder legde 435 kilometer aan nieuwe kabels in straten en installeerde ze 478 nieuwe transformatorhuisjes.