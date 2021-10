Alles uit de kast om vaccinatiegraad op te krikken: van hond tot VR-bril

Dennis (29) leidt een miljoenen­be­drijf: ‘Vanuit Zwolle veroveren we heel Europa’

5 oktober Hij is pas 29 jaar, maar leidt een bedrijf met een jaaromzet van zes miljoen euro. Dennis Akkerman uit Meppel is de ceo van onlinemarketingbureau Seeders in Zwolle. Het bedrijf in zoekmachineoptimalisatie heeft vestigingen in Zwolle, Amsterdam, Warschau, Kopenhagen, Düsseldorf en Antwerpen. ,,Zwolle blijft altijd het hoofdkwartier, mijn hart ligt hier.’’