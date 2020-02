Allerlei evenementen afgelast door storm Ciara: ‘Verdrietig, maar verstandig’

Sportwedstrijden, waaronder de Nederlandse eredivisie en het Belgische profvoetbal, evenementen en markten zijn afgelast in verband met de komst van de krachtige storm Ciara naar Nederland. Volg alles over storm Ciara in d it stuk .

Volledig scherm Diergaarde Blijdorp gaat morgen eerder dicht. © Diergaarde Blijdorp De Nederlandse eredivisie en het gehele amateurvoetbal zijn afgelast in Nederland. Het afgelasten van de wedstrijden is een streep door de rekening van voetballiefhebbers, omdat er enkele krakers op het programma stonden. Koploper Ajax zou om 12.15 uur op bezoek gaan bij FC Utrecht, en nummer twee AZ zou Feyenoord om 14.30 uur ontvangen.



De Belgen hakten eerder vandaag ook al de knoop door over hun profvoetbal. ,,Alle wedstrijden in de Jupiler Pro League én de Proximus League van zondag 9 februari worden afgelast door stormweer”, laat wedstrijdsecretaris Thibault De Gendt van de Belgische voetbalbond weten. Daarnaast zijn er ook allerlei andere evenementen die niet doorgaan, zoals markten en amateurwedstrijden. In verband met de storm Ciara sluit de Diergaarde Blijdorp op zondag 9 februari uit voorzorg ook om twee uur 's middags al de poorten.

De organisatie van de cross-duathlon in het Brabantse Etten-Leur heeft vandaag de stekker uit het gehele evenement getrokken. ,,Het risico voor de vrijwilligers en de deelnemers is te groot”, zegt organisator Huub Maas. ,,Het wordt te gevaarlijk in de bossen.” Zo’n 175 duathleten hadden zich ingeschreven voor de twintigste editie van het evenement, dat zondag plaats zou vinden. Er komt dit jaar geen nieuwe datum, vertelt Maas. ,,We zijn afhankelijk van de boerenvelden en die worden van half februari tot half maart bemest. Dus we kunnen volgend jaar pas een nieuwe crossduathlon organiseren.”

Geen beachrace

Ook de mountainbike beachrace op strand bij Noordwijk in Zuid-Holland, waar morgen enkele honderden deelnemers aan mee zouden doen, is ‘wegens de windvoorspellingen’ al geannuleerd. ,,Windkracht 8 à 9 met stoten van 10 à 11 beaufort is niet te doen met je fiets op het strand, en zelfs gevaarlijk’’, betoogt de organisatie. Niet alleen de veiligheid van deelnemers, bezoekers en vrijwilligers kan volgens de organisatie onvoldoende geborgd worden. Ook vergunningen en verzekeringen zouden het evenement ‘niet dekken met deze extreme omstandigheden’. Om het leed te verzachten is nu al besloten dat het inschrijfgeld volgend jaar voor alle deelnemers de helft goedkoper wordt.

Volledig scherm De eigenaar van een strandtent haalt ook alvast zijn schoorsteen van het dak voordat de storm Ciara Nederland bereikt. © ANP De Leusdense hockeyvereniging in de provincie Utrecht haalt vanavond vanwege Ciara bijvoorbeeld haar opblaasbare sporthal neer. Om dat het risico dat er iets mis gaat tijdens de storm te groot is, moeten de hockeyteams die daar morgen zouden spelen hun heil elders zoeken. De hockeyspelers kunnen uitwijken naar sportcentra van bevriende verenigingen in het het Gelderse Hoevelaken en Nijkerk.

Geen markt

Ook een markt in het Utrechtse Baarn is afgelast vanwege het barre weer. ,,De weersverwachtingen laten met grote zekerheid een slecht en onstuimig beeld zien. Voor de veiligheid van deelnemers en bezoekers is dit een verdrietig maar verstandig besluit”, laat de organisatie van de markt voor onder andere biologische en fairtrade producten uit de streek weten.

Volledig scherm De markt is afgelast. © Trots Markt

Soms wél, soms geen carnaval

De Overijsselse carnavalsvereniging Harbinkhoek heeft hun evenement voor zondagmiddag afgelast. ,,De veiligheid gaat boven alles”, zegt Edwin Kroeze, voorzitter van De Dubbelkiekers over het afgezegde gala, dat in een tent zou plaatsvinden. Ook de tentenverhuurder vindt het onverantwoord om het evenement door te laten gaat. De carnavalsoptocht in Braamt, in de Gelderse gemeente Montferland, ‘gaat in principe door’, zo laat de organisatie weten. Wel is het aanvangstijd een uur vervroegd en wordt er gestart om 12.11. Normaal is dat 13.11 uur. Ook is de route verkort. ,,Zondagmorgen valt de definitieve beslissing na overleg tussen de gemeente Montferland, de politie en onze voorzitter.”

Ciara is de eerste storm in Nederland die een naam krijgt. Dit doet het KNMI om zo het bewustzijn bij het publiek te verhogen. Een naam zou mensen alerter maken en sneller tot actie aanzetten, zo blijkt ook uit Brits onderzoek.

Volledig scherm Met een beetje geluk gaat de carnavalsoptocht in Braamt morgen wel door, alleen dan een uurtje eerder. © Jan Ruland van den Brink