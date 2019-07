Alleenstaande moeder (49) doodgestoken in Rotterdam, kleinkinderen in politiebusje opgevangen

Een 49-jarige alleenstaande moeder is gisterenavond overleden bij een steekpartij in een woning aan de Homerusstraat in Rotterdam. De politie gaat uit van een 'incident in de relationele sfeer’. Haar kleinkinderen, die bij de vrouw in huis waren, zijn volgens een buurman in een politiebusje opgevangen. De zoektocht naar de dader is in volle gang.

Volgens omwonenden zou het slachtoffer een alleenstaande vrouw zijn. Haar dochter zou met haar drie kinderen bij haar verblijven. De steekpartij vond plaats in een portiekwoning op de vierde etage. Volgens getuigen in de straat klonk er na 20 uur veel geschreeuw. Dit werd steeds erger. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de vrouw in haar woning te reanimeren.

Kleinkinderen

Volgens een buurman zou de ex van vrouw zijn langsgekomen om te praten. Toen zou er een ruzie zijn ontstaan die uit de hand is gelopen. Ook heeft een buurman gezien dat de kleinkinderen, die bij de vrouw in huis waren, in een politiebusje zijn opgevangen. De kinderen zijn later meegenomen naar een veilig verblijfadres.

Omwonenden in het trappenhuis mochten hun woning voorlopig niet in of uit. De dader wordt omschreven als een man met een getint uiterlijk, dreads en een blauwe pet. Mogelijk droeg hij een groene bandana. Getuigen zeggen dat de dader een oudere man is. In de woning is het steekwapen gevonden.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Zo is er een 3D-scan van het trappenhuis en de directe omgeving gemaakt.

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij de Homerusstraat. © Mediatv