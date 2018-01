Alleen in Rotterdam meer treinstoringen dan in Breda

In kaartOp station Rotterdam Centraal hadden reizigers in 2017 het vaakst te kampen met een storing in het treinverkeer: bijna 600 keer. Breda komt op de tweede plek met 390 verstoringen. Dat is te zien op bovenstaande kaart. Werkt deze niet naar behoren? Klik dan hier .

Na Rotterdam Centraal zijn Breda (390), Schiphol (281) en Utrecht Centraal (262) de stations met de meeste storingen in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van gegevens over treinstoringen van 1 januari 2017 tot en met 14 januari 2018. De gegevens komen van rijdendetreinen.nl, een site die het aantal treinstoringen verzamelt op basis van meldingen van de Nederlandse Spoorwegen.



Dat juist deze stations eruit springen, komt doordat hier veel internationale treinen passeren. NS-woordvoerder Erik Kroeze: ,,Internationale treinen rijden een langere route en hebben dus meer kans op vertraging. Ook de hogesnelheidslijn rijdt structureel minder stipt dan de treinen op het hoofdrailnet.''

ProRail bevestigt die verklaring. ,,We weten allemaal dat de hogesnelheidslijn zo'n 8 procent lager scoort op punctualiteit. Dan is het niet raar dat de stations Breda, Rotterdam, Schiphol en Amsterdam lager scoren'', aldus woordvoerder Jaap Eikelboom.

Een opvallend station in de top tien is Schiedam, met 204 storingen. Dagelijks stappen op het Schiedamse station gemiddeld 19.000 mensen in en uit. Ter vergelijking: Rotterdam Centraal krijgt dagelijks te maken met zo'n 92.000 in- en uitstappers. ,,De internationale trein richting Brussel rijdt ook langs Schiedam'', verklaart Eikelboom. ,,Dit is een nieuwe lijn die ook relatief laag scoort. In 2017 had die een punctualiteit van 73 procent.''

Defect

Bij ruim een derde van de storingen was een probleem met de trein de boosdoener. ,,Dit kan gaan om een storing of een defect, maar het kan ook zijn dat iemand aan de noodrem trekt'', zegt NS-woordvoerder Kroeze.

Sein- en wisselstoringen (beide zo'n 8 procent) en aanrijdingen met een persoon (6 procent) zorgden betrekkelijk vaak voor problemen op het spoor. Vooral op maandagen was het raak. Van de maanden maakte januari in 2017 de slechtste beurt, met 422 storingen. Dieptepunt was een stroomstoring halverwege januari, waardoor in Amsterdam de wissels en seinen niet kon worden bediend. Dat had gevolgen in heel Nederland, war treinen een paar uur lang helemaal niet of pas later reden.

Treinstoringen

Treinreizigers kregen sinds begin 2017 tot deze week te maken met 4.202 treinstoringen: gemiddeld elf per dag. NS heeft als vervoerder op het hoofdrailnet de meeste storingen, maar ook problemen op regionale lijnen van andere vervoerders zoals Arriva en Connexxion tellen mee.

In 2016 werden een stuk minder storingen geteld, zo'n 3.000. Dit betekent echter niet per se dat er in 2017 daadwerkelijk meer storingen waren. NS meldt sinds vorig jaar namelijk ook kortdurende storingen. Het gaat dan vooral om defecte treinen die vaak voor enkele minuten vertraging zorgen.

Een storing wordt meegeteld op het moment dat NS een melding plaatst op de site en op informatieborden op stations. De storingsduur geeft hierbij aan hoe lang de trein niet volgens normale dienstregeling kan rijden en niet per se de vertraging die reizigers oplopen.