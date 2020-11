Alleen gevaccineerd naar een festival? ‘We moeten het er echt over hebben’

Wordt een popconcert of festival in 2021 het exclusieve terrein voor mensen die een vaccinatie tegen corona hebben? Voor Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) is het een optie. ,,Ik snap dat het lastig is, maar we moeten het erover hebben", zegt directeur Berend Schans.

Dagblad Trouw meldde vanochtend dat de VNPF wel wat ziet in de mogelijkheid om mensen die niet gevaccineerd zijn de toegang tot een concert of festival te weigeren. ,,Ons verhaal is breder", zegt Schans in een toelichting tegenover deze site. ,,Sneltesten die in korte tijd aantonen of iemand corona heeft horen er natuurlijk ook bij. Maar als je ons vraagt: ‘Zou het een idee zijn als mensen een bewijs kunnen tonen dat ze gevaccineerd zijn, ja of nee?’, dan zeg ik ja. Ik snap dat het lastig is, maar we moeten het erover hebben.”

Met ‘lastig’ doelt Schans onder meer op de vraag of je niet-gevaccineerden daarmee niet discrimineert. Op sociale media leidden uitspraken van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tegenover deze site tot de nodige ophef. De Jonge stelde dat mensen die ervoor kiezen om geen vaccin te nemen, zich mogelijk langer aan bepaalde maatregelen zouden moeten houden.

‘Geen verkapte vaccinatieplicht’

Later nuanceerde hij die woorden en stelde dat er nooit sprake zou zijn van een ‘verkapte vaccinatieplicht’, zoals op sociale media werd gesuggereerd, soms vergezeld van onfrisse plaatjes als Jodensterren met daarop de tekst #ONGEVACCINEERD.

,,Natuurlijk is het een ingewikkelde discussie", zegt Schans. ,,Maar ik denk niet dat we die uit de weg moeten gaan. We zijn polderland nummer één. Met gezond verstand moeten we hier toch uit moeten komen. Aan de ene kant heb je de ethische vragen, aan de andere kant de maatschappij die toch een manier zoekt om weer stapje voor stapje open te kunnen.”

Jolanda Jansen, directeur van Rotterdamse evenementencomplex Ahoy, stelt in een reactie dat het al dan niet hebben van een ‘vaccinatiebewijs’ alleen nooit uit mag maken of iemand wel of niet naar binnen mag. ,,Wij zetten heel erg in op de sneltest, omdat we daar als branche veel meer invloed op hebben dan op de komst van een vaccin. Als een vaccin er is, zou een bewijs daarvan dat eventueel een aanvullende mogelijkheid kunnen zijn, maar niet meer dan dat. We zullen dat nooit verplicht stellen, dat mag in Nederland ook helemaal niet.”

Steunpakketten

Schans wijst erop dat zijn branche, net als bijvoorbeeld de horeca, theaters en bioscopen, momenteel overleeft op de steunpakketten van het kabinet. ,,We weten niet hoelang we nog met het virus moeten leven. Maar als ik dan moet kiezen tussen leven op overheidssteun of manieren vinden om mensen weer toe te laten, zou ik graag zien dat we voor het laatste gaan.”

Overigens wordt er tussen de branche en de overheid niet gesproken over de optie om mensen zonder vaccin de toegang tot evenementen te ontzeggen. ,,We gaan wel op een aantal plekken testen wat er mogelijk is", verwijst Schans naar onder meer twee proefconcerten in de Ziggo Dome. ,,Ik zou graag zien dat we in plaats van lockdown naar lockdown richting een intelligente open maatschappij gaan. Een dialoog hoe het wél kan.”

Janssen (Ahoy) is dat van harte met hem eens. ,,Iedereen zoekt naar mogelijkheden, makers en muzikanten willen zo graag weer aan de gang. Wij ook: we gaan niet in een hoekje zitten wachten tot iedereen eindelijk een vaccin heeft. Als dat nog een jaar duurt, zouden we dat ook niet overleven.”

Mag het?

In Trouw gaat universitair hoofddocent rechtsfilosofie Ronald Pierik van de Universiteit van Amsterdam in op de vraag of je in Nederland verschil mag maken tussen mensen mét en zónder vaccin. De Algemene wet gelijke behandeling biedt daarvoor volgens hem geen ruimte. Maar, zegt Pierik, de huidige coronacrisis is een unieke situatie. ,,Het kan dat een rechter het belang voor de bevolking om terug naar normaal te kunnen zwaar meeweegt. Net als het belang dat niet nog meer bedrijven omvallen.”

Pierik wijst er ook op dat mensen die zich straks laten vaccineren, mogelijk weer eerder wat vrijer kunnen gaan leven. ,,Je zou kunnen zeggen dat iemand die zich laat inenten, niet meer besmettelijk is, heeft voldaan aan die zorgplicht en daarom weer buitenshuis dingen kan ondernemen.”

Veelbelovende resultaten

Begin deze week deelde de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer-BioNTech zeer veelbelovende tussentijdse resultaten van hun ontwikkeling van een coronavaccin met de wereld. Het voedde de hoop dat een vaccin een einde kan maken aan de coronacrisis. Ook Nederland heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech gekocht, maar dat zal eind dit jaar - als de leveringen zouden kunnen beginnen - niet meteen in grote hoeveelheden beschikbaar zijn.

Andere farmaceuten, zoals AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson, hopen ook snel de definitieve resultaten van hun vaccinonderzoek te presenteren.