Alleen een politiek wonder kan de boel bij elkaar houden

Hij eet bijna niks en slaapt slecht, ‘jihadisti­sche uitingen’ blijven Moussa na straf achtervol­gen

Omdat hij in 2014 jihadistisch geweld verheerlijkte, verloor de geboren Hagenaar Moussa Lghoul zijn Nederlandse nationaliteit. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Zijn paspoort heeft hij in afwachting van een oordeel van de rechter nog, maar zijn leven is hij kwijt. ,,Moordenaars krijgen een tweede kans, maar ik heb levenslang.’’

27 augustus