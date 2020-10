Alle ziekenhuizen moeten operaties afzeggen voor opvang coronapatiënten

Corona-supersnel­test Amphia goedge­keurd: doorbraak voor vastgelo­pen testketen

7 oktober De nieuwe supersnelle coronatest is betrouwbaar genoeg om te gebruiken, zo concluderen het Amphia Ziekenhuis in Breda en het UMC Utrecht na twee weken schaduwtesten. De eiwittest is klaar in een kwartier en kan een doorbraak betekenen voor de vastgelopen testketen. Inmiddels zijn twee type sneltests door het kabinet goedgekeurd.