Alle scholen weer open, maar in kleine groepjes werken lukt nauwelijks

Slepend conflict regionale omroep L1 voorgelegd aan Onderne­mings­ka­mer

9 februari De raad van commissarissen van de regionale omroep L1 in Maastricht heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam gevraagd de gang van zaken binnen de regionale omroep in Maastricht te onderzoeken. De omroep heeft al maanden te maken met een slepend conflict tussen de redactie en directeur Peter Elbers. De redactie heeft het vertrouwen in de directeur verloren.