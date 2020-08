Alle protocollen uit de kast voor hittegolf die week gaat duren

Hitte leidt tot toenemende drukte op de afdelingen Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. Wanneer de temperatuur oploopt, melden zich daar meer mensen met gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek van Hein Daanen, hoogleraar inspanningsfysiologie bij de faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Vooral rond 16.00 uur zien we een piek in het aantal meldingen.”

Met een extreem warme periode in aantocht maakt Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis, zich deze coronaperiode zorgen over ouderen, mensen met een chronische ziekte, mensen met overgewicht en dak- en thuislozen. ,,Zij lopen meer risico. We raden iedereen aan een beetje extra op elkaar te letten.”

Volledig scherm Vooral ouderen zijn kwetsbaar bij enorme hitte. Het Rode Kruis raadt aan vaker contact met ze op te nemen om te vragen hoe het gaat.

Dorstprikkel

Omdat meer mensen thuiszitten vanwege het coronavirus, is het juist moeilijk een oogje in het zeil te houden. Breedijk adviseert daarom om dagelijks contact op te nemen met kwetsbare mensen, zoals ouderen. ,,Vraag bijvoorbeeld of diegene wel echt genoeg drinkt. Juist bij ouderen is dat belangrijk, omdat zij minder snel een dorstprikkel ervaren. We adviseren voldoende water, thee of koffie te drinken, ook als je geen dorst hebt.”

Uit eerder onderzoek van professor Daanen bleek dat juist kwetsbare ouderen hittewaarschuwingen lang niet altijd opvolgen. ,,Een van de adviezen is bijvoorbeeld om ’s nachts en ’s ochtends ramen en deuren te openen, om de koelte binnen te laten. Maar uit angst voor tocht houden sommigen de ramen toch liever dicht. Het risico van hitte wordt nog altijd onderschat.”

Hitteplan

Het KNMI verwacht de komende dagen temperaturen rond de 30 graden. Dat is reden voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om het hitteplan van stal te halen. Geadviseerd wordt de schaduw op te zoeken, goed te drinken en je niet te veel in te spannen.

Daarnaast waarschuwt het instituut voor smog in het hele land. Daarvan kun je gaan hoesten en kortademig worden of last van je ogen, neus en keel krijgen. De klachten van astmapatiënten kunnen door smog verergeren. Weerplaza verwacht dat de hittegolf tot volgende week vrijdag duurt.

Hitteprotocol

Rijkswaterstaat heeft inmiddels het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten extra snel worden geholpen om te voorkomen dat ze onnodig lang in de volle zon moeten blijven staan. ,,Bij pech wordt er meteen een berger ingeschakeld zodat mensen niet te lang op het hete asfalt hoeven te staan”, aldus een woordvoerster. ,,Het voertuig en de mensen worden meegenomen naar een schaduwrijke plek waar ook water aanwezig is waar ze dan verder worden geholpen.”

Volledig scherm Vakantieverkeer richting de Belgische grens op de A67 bij Eindhoven. © Hollandse Hoogte / ANP

Druk op de weg

De ANWB raadt automobilisten aan genoeg water mee te nemen en de airco niet al te koud te zetten, niet meer dan 6 graden onder de buitentemperatuur. Daarmee voorkom je klachten als verkoudheid en hoofd- en keelpijn.

Komend weekend wordt het weer druk op de Europese wegen door vakantieverkeer. Zo geldt komende zaterdag in Frankrijk als de tweede ‘zwarte zaterdag’, met miljoenen mensen die naar hun vakantieadres rijden of juist terugkeren naar huis. Ook Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië wacht een druk weekend.

