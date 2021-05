‘Alle moeite voor niets’: zeldzame roofvogel vliegt zich dood tegen windturbine

Met een gebroken nek lag de bijzondere roofvogel woensdagochtend naast een windturbine in de polder. Het maakt vogelbeschermer Hans Pohlmann diepbedroefd. De lammergier kon eerst aardig wat windmolens in ons land omzeilen. Uiteindelijk werd een draaiende wiek hem toch fataal.

De uiterst zeldzame lammergier kreeg de naam Angèle, maar is een mannetje. In een dierentuin in Tsjechië kwam de vogel in februari 2020 ter wereld. De gier die doorgaans niet voorkomt in Nederland, is met een spanwijdte tot 2,80 meter de grootste vogel van Europa. Zo'n 90 dagen na de geboorte werd het dier uitgezet in Frankrijk.

De bedoeling was dat Angèle, zoals een lammergier doet, lange tochten door Europa zou maken. Om vervolgens terug te komen naar de plek van uitzetting, waar hij met een vrouwtje nakomelingen zou maken. ,,Want eind jaren 70 was deze soort bijna uitgestorven”, benadrukt Pohlmann. Indertijd jaagde men veel op het dier. ,,Om de lammergier aan de ondergang te redden, zijn we met fokken begonnen.”

Vlakbij windmolenpark geslapen

Met een gps-zender op zak, trok Angèle in mei 2020 de wijde wereld in. Dankzij dat zendertje waren de precieze trekbewegingen van de roofvogel makkelijk te volgen. Pohlmann: ,,Lange tochten voor deze soort zijn gebruikelijk. Maar normaal gesproken blijven ze binnen de bergketens. Toch ging deze het laagland in.” Via Parijs, België, en zelfs een kort tijdje over zee, arriveerde Angèle deze week in Nederland.

Volledig scherm De route die de lammergier in zijn korte leven aflegde. © Vulture Conservation Foundation. Dinsdagavond checkte Pohlmann nog de verblijfplaats van de gier. ,,Ik zag dat hij aan het slapen was in de kop van Noord-Holland. Toen vielen al die windmolens op de kaart wel op, ja. Omdat hij binnen een paar honderd meter van een windpark zat, belde ik meteen even of ze die turbines stil konden zetten.” Voor de vogelkenner was het daarom extra zuur dat Angèle in een windmolenpark iets verderop alsnog doodvloog. ,,En die had ik nou net niet gebeld.”

‘Alle moeite voor niets’

Omdat er genoeg technische mogelijkheden zijn, vinden zowel Pohlmann als de Vogelbescherming het overlijden van Angèle enorm zonde. ,,Iets simpels zoals het zwartverven van een wiek helpt al enorm. Ook zijn er detectiesystemen die windmolens automatisch laten stilvallen als een grote vogel in de buurt is”, aldus de voorzitter.

Hij vindt het dan ook een onbegrijpelijk dat de wet niet zulke radaren voor windmolenparken verplicht stelt. ,,Het is een investering die niks kost, en het voorkomt dit soort ellende.” Met de dood van Angèle is volgens Pohlmann tientallen jaren aan werk en energie van onderzoekers verloren. ,,Alle moeite was voor niks. Toen ik de lammergier woensdag vond, zag hij er verder mooi uit. Gaaf in de veren en met genoeg spieren en vet.”

Volledig scherm De overleden gier met naast hem de gps-zender. © Vulture Conservation Foundation.

Gebroken nek

Aan de gebroken nek wordt duidelijk dat de klap van een windmolenwiek de doodsoorzaak is. Uit de data is te zien dat Angèle woensdagochtend om 08.36 uur uit het Robbenoordbos vloog. Onderweg ontweek hij nog flink wat windmolens tot er eentje hem om 09.27 uur fataal werd.

Pohlmann trok naar de windturbine vlakbij de Wieringerwerf. Waar de gps-zender een korte, plotselinge piek in snelheid en meteen erna stilstand van het beest aangaf. Naast een windmolen vond hij Angèle levenloos in het gras. ,,Kijk, ik ben niet tegen windenergie”, besluit de vogelbeschermer. ,,Maar ik vind dat we meer moeten kijken naar de locatiekeuze van windmolens. Zeker als ze in het trekgebied van vogels staan.”

In dat laatste geval moet er volgens hem juíst gebruik worden gemaakt van zo’n detectiesysteem dat windturbines stopzet. ,,Dat kan blijkbaar in Portugal en Spanje. Maar bij ons alleen op een enkele plek in Zeeland.”

