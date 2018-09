Alle lijntjes wijzen weer naar Arnhem, even dé jihadstad van Nederland

Een zwaarbewapend arrestatieteam trok een groep mannen uit een auto. In de lucht hing een helikopter. Nog meer agenten doorzochten meerdere woningen. Arnhem en omgeving was gisteren dé jihadstad van Nederand.

De stad leek lang een beetje een gekke eend in de bijt. De Nederlandse jihadi’s die naar Syrië reisden, kwamen voornamelijk uit de randstad: Den Haag, Delft, Zoetermeer. Tot in de loop van 2014 duidelijk werd dat er ook hier een jihadistisch netwerk was ontstaan. Een groep jongeren die samenkwam, niet alleen in een moskee, maar ook in flats.

Oproep tot aanslag

Opeens bleken er ook meerdere Arnhemmers uitgereisd te zijn naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij jihadistische groepen als IS of Jabhat al-Nusra, het toenmalige Al Qaeda-filiaal in Syrië. Een van die Arnhemmers, Abdelkarim el Attrach, zette vanuit daar een filmpje op internet. Voor de rokende puinhopen van een door een luchtaanval verwoest gebouw riep hij op tot een aanslag in Nederland.

Die aanslag lijkt er nu bijna te zijn gekomen. Gepleegd door een Arnhemse groep mannen die op meerdere manieren gelinkt is aan de jihadist van het dreigende filmpje. Soweiso leiden alle lijntjes van gisteren naar Arnhem.

De politie meldde gisteren 3 Arnhemmers te hebben opgepakt. Spil van de groep zou de 34-jarige Hardi N. zijn. Een geboren Irakees die ook al in de dossiers van 2014 opduikt. Hij wordt dan, samen met een andere Arnhemmer, tegengehouden op weg naar Syrië. Hij zou er weeskinderen gaan helpen, zei hij. Maar de rechtbank denkt dat hij naar Jabhat al-Nusra wilde en veroordeelt hem tot 18 maanden cel. In hoger beroep wordt dat 24 maanden, waarvan 23 voorwaardelijk.

Afgeluisterd

Die veroordeling is deels gebaseerd op een, door politie of geheime dienst, afgeluisterd gesprek in een auto waarin twee mannen praten over het plannen van een reis naar Syrië. Een van die mannen is Hardi N., de andere naam dook gisteren plots ook op in het onderzoek naar de verijdelde aanslag: het is Morat M.. Dezelfde naam die op de brievenbus staat van een door de politie onderzocht huis in Vlaardingen. Of die M. ook vastzit is nog niet zeker.

Op een andere brievenbus, die van een van de huizen die gisteren werden doorzocht in Rotterdam, staat de naam van Wail A. Ook wéér een Arnhemmer. Ook veroordeeld voor een poging tot uitreis naar Syrië. En later nog een keer opgepakt op de vliegbasis Volkel. Hij was er na zijn vrijlating aan het werk via een uitzendbureau, maar werd opgepakt toen hij een selfie maakte met een F16 én zijn naam in een terreurdossier bleek te staan.