Alle klimaatactivisten binnen anderhalf uur van A12 gehaald, ook waterkanon ingezet

In de stationshal van Den Haag Centraal waren zondag iets voor 11.00 uur enkele tientallen klimaatactivisten aanwezig, van wie te zien is dat ze naar de geplande blokkade van de A12 of de steundemonstratie gaan, ziet een ANP-verslaggever ter plekke. Het is er wel aanzienlijk rustiger dan zaterdag, toen er rond datzelfde tijdstip enkele honderden klimaatactivisten in de hal waren.