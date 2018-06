Alle drie verloren ze hun zoon: Boudewijn uit Breda en twee nnoodlotgenoten fietsen 500 kilometer

Limburgse politie onderzoekt eigen rol in Pinkpopdra­ma

8:16 De politie in Limburg houdt haar eigen rol tegen het licht in het Pinkpopdrama van afgelopen maandag. Zo wordt gekeken of surveillerende agenten in de ongevalsnacht in de buurt van de Mensheggerweg in Landgraaf zijn geweest en of ze daar mensen hebben gewaarschuwd of andere actie hebben ondernomen, bevestigt de politie een bericht van 1Limburg.