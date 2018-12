Alle aangehouden gele hesjes weer op vrije voeten

Meer deelnemers

De organisatie van de jonge protestbeweging had meer deelnemers verwacht. Hoewel zich in luttele dagen al 15.000 leden hadden aangemeld bij de facebookgroep Gele Hesjes NL, kwam uiteindelijk maar een handvol mensen om te demonstreren in de straten rond het Binnenhof. Volgens Robbie Kerremans, een van de deelnemers, zijn Nederlanders tegenwoordig nog maar weinig bereid om de straat op te gaan. ,,In de jaren 80 was die motivatie er nog wel en had je massademonstraties vanuit de kraakbeweging, vakbonden of tegenstanders van kernwapens’’, zegt hij. ,,Die solidariteit is er nu veel minder. We hebben het in de huidige economie ook te druk gekregen om alle eindjes aan elkaar te knopen.’’ Volgens Kerremans is er nog geen sprake van een georganiseerde beweging, maar waren de bijeenkomsten die afgelopen zaterdag ook plaatsvonden in Nijmegen, Leeuwarden en Maastricht het mogelijke begin daarvan. ,,Wat zaterdag in Den Haag gebeurde, was allemaal heel spontaan’’, zegt hij. ,,Het waren gewone mensen die erop af kamen, geen hooligans of op rellen beluste jongeren. En omdat er geen sprake was van een demonstratie, waren er ook geen sprekers of actieleiders. Het ging allemaal heel gemoedelijk. Maar de politie reageerde intimiderend door de groep op te drijven met paarden en mensen voortdurend te sommeren de hesjes uit te trekken.’’

Doodgewone, keurige Nederlanders

Volgens Jan Dijkgraaf van de kritische website The Post Offline was er zaterdag in Den Haag zelfs sprake van twee verschillende demonstraties. Via zijn site had hij een oproep gedaan aan ‘doodgewone, keurige Nederlanders’ om een wandeling door Den Haag te maken en onderweg met zijn allen het liedje ‘15 miljoen mensen’ van Fluitsma en Van Tijn te zingen, dat herinnert aan zogenaamd betere tijden in Nederland. Die bijeenkomst zou anderhalf uur eerder zijn geweest dan de andere gele hesjes-manifestatie.



Op aangeven van de politie mocht ook die groep het Binnenhof niet op. Over de opkomst van zijn bijeenkomst is Dijkgraaf echter dik tevreden: ,,Het waren op het hoogtepunt veel meer mensen dan je ooit in een Kick Out Zwarte Piet-vak hebt gezien.’’ Dijkgraaf wil zijn verzet symbolisch vervolgen en roept Nederlanders op om massaal te stemmen op het liedje 15 miljoen mensen zodat het eind dit jaar hoogt eindigt in de Top 2000.



Ook de man die zaterdag in Maastricht werd aangehouden tijdens een demonstratie is weer vrij. Hij was opgepakt voor verstoring van de openbare orde. In Maastricht hinderden actievoerders op enkele plaatsen het verkeer. De politie voorkwam dat de demonstranten in gele hesjes de A2 blokkeerden. De politie nam ook een camera in beslag van een man die de aanhouding van de actievoerder filmde.



In Parijs liep een betoging van de 'gele hesjes' zaterdag uit de hand. De politie zette onder meer een waterkanon en traangas in om de actievoerders te verdrijven en arresteerde ruim honderd betogers.