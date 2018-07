Alle 14- tot 18-jarigen krijgen oproep voor prik tegen dodelijke bacterie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal gevallen van meningokokken stijgt, Blokhuis wil die groei nu beteugelen met de extra prikronde. ,,De kans om geïnfecteerd te raken is ondanks de groei heel erg klein, maar om erger te voorkomen moeten we ingrijpen'', zegt ChristenUnie-bewindsman Blokhuis. ,,Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden.''

De inenting is vrijwillig, Nederland kent geen vaccinatieplicht. Eind mei onthulde deze krant dat er dit jaar waren al elf mensen overleden, en 57 personen op de IC belandden van het ziekenhuis.

,,Het streven is om eind volgend jaar iedereen tussen de 14 en 18 jaar gevaccineerd te hebben'', zegt hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een interview met deze site. Het gaat volgens hem om een 'uitzonderlijk grote inentingscampagne'. Waarschijnlijk zullen de inentingen plaatsvinden op grote locaties, zoals sporthallen.

De inentingscampagne heeft volgens het RIVM twee doelen: het ene is bescherming van de gevaccineerden zelf, maar indirect wordt ook de rest van de bevolking erdoor beschermd, want de ziekte zal zich minder gemakkelijk verspreiden. In totaal zijn er nu 32 doden gevallen; 200 mensen werden ernstig ziek.

In eerste instantie was tot een kleinschaligere campagne besloten, waarbij naast baby's van 14 maanden ook de 14-jarigen zouden worden ingeënt. ,,Het was toen nog onduidelijk of de toename van meningokokken door zou zetten en er waren toen onvoldoende vaccins beschikbaar'', licht de inentingenexpert toe. ,,Bij de twee producenten van het medicijn Pfizer en GSK draaien ze op volle toeren.''

Het extra programma komt naast de geplande meningokokkenvaccinatie. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie die van mens op mens overdraagbaar is. Besmetting kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, soms met de dood tot gevolg.

Rotavirus

Ook voegt Blokhuis een vaccinatie tegen het rotavirus toe aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alleen verzwakte jonge kinderen, bijvoorbeeld door vroeggeboorte, krijgen deze vaccinatie via druppels in de mond aangeboden zodra ze zes weken oud zijn.