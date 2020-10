Alian schrikt zich kapot als politie zijn grillroom binnenvalt: ‘Ik heb niks, alleen shoarma’

Regenjas aan en paraplu mee: het blijft nog wel even herfstweer

2 oktober Regen, regen en nog eens regen. De afgelopen dagen kwam de neerslag al met bakken uit de lucht. Maar voor wie dat helemaal zat is, is er slecht nieuws. Ook de komende dagen is het typisch herfstweer en blijf het nog flink plenzen. Wanneer het eindelijk stopt? ,,Er lijkt pas eind volgende week verandering in te komen.”