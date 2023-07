Alex S. sprong lichtzinnig met mensenlevens om: krijgt 3,5 jaar cel

Schoonva­der van Nathalie zet vraagte­kens achter ‘levenslang’ John S.: ‘Angst dat hij vrijkomt, is reëel’

John S. levenslang achter de tralies, het zou de nabestaanden van het zorgboerderijdrama in Alblasserdam als muziek in de oren moeten klinken. Maar de veroordeling voor de man die verantwoordelijk is voor drie moorden en twee moordpogingen leidde juist tot twijfels en zelfs enige teleurstelling. ,,De angst dat hij vrijkomt, is reëel.’’