Albert Heijn-manager Mieke ontfermt zich over kinderen van winkeldief: ‘Ze heeft een hart van goud’

update Slachterij Vion in Groenlo per direct dicht: bijna kwart personeel heeft corona

17:27 De slachterij van Vion in Groenlo is per direct gesloten. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij coronatests onder het personeel bleek dat van de 212 geteste personeelsleden er 45 besmet zijn met het virus. Het betreft vooral arbeidsmigranten.