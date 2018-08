Albanezen verdringen Mocromaffia op de drugsmarkt

Albanezen hebben net als in Engeland de cocaïnemarkt overgenomen, zeggen bronnen bij de politie, in de advocatuur en het criminele milieu. ,,Ze beperken zich niet meer tot de handel in partijen drugs van enkele kilo’s, maar halen partijen van honderden kilo’s binnen via de Rotterdamse haven”, aldus een goed ingewijde rechercheur.



Sommige Zuid Amerikaanse drugskartels zouden momenteel weigeren zaken te doen met de Nederlandse ‘Mocromaffia’, die door alle recente liquidaties te veel onder het vergrootglas ligt van de politie. ,,De Marokkanen hebben op dit moment moeite om grote transporten te doen”, zegt een insider in het drugsmilieu. ,,Albanezen zijn betrouwbare zakenpartners. Die nemen het over.”

Vetes

Vanwege die machtwisseling vrezen rechercheurs gewelddadige vetes tussen de Albanese en de Mocromaffia. ,,We zijn bang voor een clash. Tot nu toe mijden de Albanezen zo veel mogelijk geweld te gebruiken buiten hun thuisland, maar we weten ook dat ze het niet schuwen als het moet.”



Ondertussen heeft de politie de grootste moeite onderzoek te doen naar Albanezen. De criminelen goochelen met valse paspoorten, wisselen van naam of verblijven kort in Nederland. ,,Ze verblijven in Duitsland, doen zaken in België en halen drugs binnen via Rotterdam”, zegt een rechercheur. ,,Tegen de tijd dat wij ze in beeld hebben, zijn ze alweer weg. Ze weten precies hoe de politie werkt en maken gebruik van onze zwaktes.”

Quote Tot nu toe mijden de Albanezen zo veel mogelijk geweld te gebruiken buiten hun thuisland, maar we weten ook dat ze het niet schuwen als het moet

Invallen