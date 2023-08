Alarm om miljarden gedumpte peuken in Nederlandse natuur: ‘Grootste milieuprobleem van deze tijd’

Veel bewoners leven hier van een uitkering, maar Ruben heeft wél werk: ‘Als ik visite krijg, schaam ik me’

In de portiekflats Hoge Kampen in Rotterdam-Zuid leeft bijna een kwart van de bewoners van een bijstandsuitkering. Er is armoede, vervuiling en criminaliteit. Een speciaal plan van aanpak moet de buurt er weer bovenop helpen. ,,We zullen er misschien geen tien van maken, maar wel een zeven.’’