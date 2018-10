Alarm na recordsterfte: 'Griepvaccin moet beter'

Tijdens de griepgolf in het afgelopen jaar stierven er maar liefst 9.500 mensen meer dan in een normale winter. Deze zogenoemde oversterfte wordt nu tien jaar bijgehouden door het RIVM en was in de periode niet eerder zo hoog. Deskundigen denken dat het zelfs het hoogste sterftecijfer is sinds de Tweede Wereldoorlog. Toch is er nauwelijks aandacht voor dit verontrustende cijfer. ,,Als er een man van een steiger valt komt Pieter van Vollenhoven langs maar hier kraait niemand naar”, zegt griepdeskundige Ted van Essen.

Griepprik minder populair

Van Essen is kritisch over het Nederlandse griepbeleid. ,,We liepen jarenlang voorop maar nu zakken we af.” Steeds minder mensen in Nederland die daar wel voor in aanmerking komen halen de griepprik. ,,Dat percentage is gedaald van 75 procent naar krap 50.”

Hoogleraar Koos van der Velden van de Radboud Universiteit Nijmegen vindt dat Nederland goed uit moet zoeken of het eigen beleid bijgedragen heeft aan het hoge sterftecijfer.

Volledig scherm Een Nederlandse huisarts dient een vaccin toe aan een patiënte. © Robin Utrecht

Net als Van Essen wijst Van der Velden op de vaccins die in Nederland worden gebruikt. In Nederland krijgen mensen bij de griepprik een drievoudig vaccin toegediend. Een vaccin dat gebaseerd is op drie bekende griepvirussen. In de ons omringende landen wordt een viervoudig vaccin gebruikt. De kans dat zo’n viervoudig vaccin effectief beschermt is aanzienlijk groter, maar deze vaccins zijn wel duurder.

Brief naar Tweede Kamer