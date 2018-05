Alarm in Limburg: aantal afwijkingen bij baby's stuk hoger dan elders

Onderzoekers in Limburg luiden de noodklok, omdat het aantal kinderen met een aangeboren afwijking in de provincie een stuk hoger is dan in de rest van Nederland. Het probleem speelt niet alleen in erkende achterstandsregio's, maar ook in welvarende delen. ,,Er moet iets spelen. Dat moeten we echt uitzoeken", zegt epidemioloog Luc Smits in De Limburger .

Van de circa achtduizend kinderen die jaarlijks in Limburg worden geboren, hebben er ongeveer 300 een aangeboren afwijking. Dat is 3,84 procent. Het Nederlands gemiddelde ligt op 2,84 procent.

,,Dit is alarmerend", zegt epidemioloog Luc Smits van de Universiteit Maastricht in de Limburgse krant. De universiteit deed onderzoek op basis van landelijke cijfers over geboortes. ,,Het gaat om potentieel levensbedreigende afwijkingen of levenslange aandoeningen. Hier kun je niet stil bij zitten, hier moet iets aan gebeuren, want ieder kind verdient een goed begin."

Het gaat om afwijkingen aan hart, nieren, urinewegen en genitaliën: organen die zich in het begin van de zwangerschap ontwikkelen. De uitkomst van de studie komt voor de onderzoekers niet geheel onverwacht. Limburg scoort in diverse gezondheidslijstjes slechter dan de rest van Nederland.

Vreemd

Maar er is wel iets vreemds aan de hand, vertelt Smits. De afwijking was niet alleen zichtbaar in de arme Parkstad-regio in het zuiden van de provincie, maar ook in het relatief welvarende Noord-Limburg. ,,Van Parkstad weten we dat daar veel kinderen opgroeien in armoede en dat roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik er vaker voorkomen, ook bij aanstaande moeders. Die factoren kunnen de ontwikkeling van het embryo verstoren. De verhoging in Noord-Limburg is echt een raadsel.”