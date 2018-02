Alard B. (22) krijgt tbs voor 'snoeimoord' Wageningen

Op klaarlichte dag en klaarblijkelijk zonder enige aanleiding sloeg B. in de middag van 7 juni 2017 een 54-jarige collega meerdere malen met een schep op het hoofd. Stemmen in zijn hoofd droegen dat op, zo verklaarde de verdachte twee weken geleden in de rechtszaal: ,,Al een paar weken kreeg ik te horen dat ik iemand moest vermoorden, anders zou mijn familie worden vermoord. Aanvankelijk durfde ik dat niet, maar uiteindelijk gaf ik toch toe.’’



Het slachtoffer was volledig willekeurig, erkende hij. ,,Ik had een goede band met mijn collega. Ik had iedereen kunnen vermoorden. Die middag zag ik echter mijn kans schoon.’’