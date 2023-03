Alan (21) vermoord door Braziliaanse vriend in Amsterdam: ‘Hij is in korte tijd gek geworden’

De 21-jarige Alan Lopes, die zondag dood werd gevonden in de Vegastraat in Amsterdam-Noord, is omgebracht door een Braziliaanse vriend, zeggen familie en vrienden. Zij kregen ’s avonds appjes van Begoleã F. (25) waarin stond dat hij Lopes had gedood.