Al weet Famke-Louise maar een klein deel van haar volgers aan het lezen te krijgen

Diederik Gommers hit op Instagram: 104.000 volgers in twee dagen

3 oktober Ic-arts Diederik Gommers (56) is een hit op Instagram. Hij maakte donderdag een account aan en heeft nu al ruim 104.000 volgers, ongetwijfeld mede dankzij zijn foto met zangeres Famke Louise. Gommers is ‘overweldigd’, schrijft hij. ‘Ik weet niet wat me overkomt... Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties.’