Al twintig jaar in de dodencel, maar dankzij Merel (29) gloort er hoop voor Clinton: ‘Ongekend’

Oktober 2017. Merel Pontier stapt met een zwaar gemoed in het vliegtuig naar Amerika. Ze gaat afscheid nemen van Young, die over een paar dagen wordt geëxecuteerd in de gevangenis in Livingston, Texas. Pontier wil hem nog een keer spreken voordat hij de dodelijke injecties krijgt, daarna zal ze zijn familie helpen bij de begrafenis. Er is geld ingezameld voor een fatsoenlijke uitvaart, zodat Young niet in een anoniem graf op het gevangenisterrein eindigt. Maar alle inspanningen om hem in leven te houden, zijn voor niets geweest.