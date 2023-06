Al twee dagen gevangen in onderzeeër: gebonk gehoord tijdens zoektocht

Hiv-pil­len lastig te krijgen, sommigen staan al een jaar op wachtlijst

Eén pil en je loopt geen risico meer op hiv. Maar de kosten van deze PrEP-pil zijn vaak hoog, niet alle huisartsen willen een recept uitschrijven en de wachtlijst voor gesubsidieerde pillen is lang. ,,We hebben alles in huis om hiv te stoppen, moedig het gebruik aan”, zegt gebruiker Peter Jan de Werk.