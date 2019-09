Al na één jaar explodeert natuur op kunstmatige eilanden Marker Wadden

Nieuwsgierige visjes duwen hun neus tegen de glazen wand van een verdiepte vogelkijkhut. Die ligt deels onder het wateroppervlakte, waardoor je als bezoeker het gevoel hebt dat je naar een aquarium kijkt. Maar dit is geen aquarium. Dit is de echte natuur. En die is meedogenloos, blijkt als even later een visdiefje over het wateroppervlak scheert en zijn lunch voor vandaag in zijn snavel schept.