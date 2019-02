‘Al half jaar lang patiëntenstop ziekenhuis Sneek door slechte werksfeer’

Op de polikliniek reumatologie in het Antonius Ziekenhuis in Sneek is al een half jaar een patiëntenstop. Dat is volgens een brief die in handen is van de Volkskrant het gevolg van een cultuur van ‘pesten en intimidatie’ waardoor één van de drie medisch specialisten van de afdeling al sinds mei 2018 thuis zit.