Al extreme drukte op Europese wegen door vakantiegangers

Het is vandaag Zwarte Zaterdag voor het vakantieverkeer in Europa en dat is al goed te merken. Op de belangrijkste vakantieroutes is het al zeer druk, meldt de ANWB.

De vertragingen kunnen zomaar oplopen tot een paar uur. In Frankrijk stond er vanochtend om 7 uur al liefst 200 kilometer file. Vakantiegangers moeten rekenen op extra reistijd op onder andere de A10 Parijs naar Bordeaux, en op de A75 tussen Parijs en Clermont-Ferrand. De vertraging op de Autoroute du Soleil van Lyon tot Orange bedraagt ruim twee uur.

Extreem

Ook in andere landen van Europa is het extreem druk op de weg. In Duitsland is de vakantie in de deelstaten Baden-Württemberg en Beieren begonnen, en dat is zaterdagochtend al te merken in de regio rond München. Ook daar staan lange files. Op de route tussen München en Salzburg in Oostenrijk verliezen automobilisten maar liefst 3 uur en 40 minuten.

In Italië loopt de vertraging ook al flink op, want veel Italianen vieren vakantie in augustus. Op de A9, A50, A1 Como-Firenze moeten vakantiegangers zaterdagochtend rekening houden met 2 uur 15 minuten extra. Ook tussen Milaan en Modena, op de A1, is er anderhalf uur extra reistijd.

Vrijdag was het al erg druk op de Europese wegen. In Frankrijk stond ruim 1000 kilometer file op de snelwegen. Vrijdagmiddag om 17.15 uur was het drukste moment. De ANWB heeft de indruk dat vakantieverkeer vrijdag al is vertrokken naar de buitenlandse bestemming om de ergste drukte op Zwarte Zaterdag voor te zijn. Ook de Franse verkeersdienst had al geadviseerd om niet zaterdag, maar zondag pas de weg op te gaan.

Het wordt op Zwarte Zaterdag niet alleen heel druk door vakantiegangers maar ook door terugkomers. Die verkeerspiek wordt in Frankrijk rond 15 uur verwacht.

