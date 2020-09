Al één jaar lang die ene vraag: hoe stierf Lieke (11) aan de Rijn? ‘We weten niets’

Hoe kon het gebeuren dat een auto bij Persingen van de weg raakte en op het fietspad de scholiere schep­te? Een jaar na die traumatische gebeurtenis hebben de ouders van het 11-jarige slachtoffer Lieke Steeg nog steeds geen idee. Het is wachten op uitkomsten van onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM).

Of er een rechtszaak komt? ,,We weten niets’’, zegt vader Wijnand Steeg. ,,Vreselijk dat de zaak zo lang doorsuddert. Wij willen de waarheid. Zodat we volledig met ons verdriet bezig kunnen.’’