Al die jaloerse kritiek op de voltijdsbonus, bah!

Vakbonden kritisch over voorstel voltijdbo­nus: ‘Plan getuigt van weinig kennis van arbeids­markt’

Vakbonden zijn kritisch over het plan voor een voltijdsbonus, waarmee werknemers moeten worden verleid om over te stappen naar een volledige werkweek. De Tweede Kamer wil echter dat het kabinet het vanaf volgend jaar mogelijk maakt. Is een bonus de oplossing voor personeelstekorten?

23 september