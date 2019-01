Al dertig vrouwen slachtoffer van serie-aanrander tussen Enschede en Hengelo

De serie-aanrander in het gebied tussen Enschede en Hengelo is weer actief. Nadat de politie in oktober een offensief begon om de man te pakken te krijgen hield de aanrander zich koest. Maar sinds begin deze maand maakt hij weer slachtoffers. Inmiddels zijn er zeker dertig vrouwen betast.

De man duikt op uit het niets. Op een fiets rijdt hij zijn slachtoffers voorbij om hen dan in een flits bij een bil of borst te grijpen of op hun achterwerk te slaan. Het gebeurt zo snel, dat de vrouwen amper beseffen wat hen overkomt. Een goed signalement van de dader ontbreekt daardoor.

Slechts één slachtoffer slaagde erin een filmpje te maken van de snel wegfietsende man, gekleed in een rode broek. De slachtoffers zien nooit zijn gezicht, die schuilgaat onder een capuchon of pet. Het zou gaan om een blanke man met blond- of donkerblond haar. Vermoed wordt dat hij tussen de 20 en 35 jaar is. Zijn postuur wordt doorgaans beschreven als normaal tot stevig.

Opsporing Verzocht

Quote De angst die de man veroor­zaakt is groot Jan Thijs van Hemmen, politie De politie heeft er een speciaal team op gezet van tactisch- en zedenrechercheurs. Vanavond komt de zaak in Opsporing Verzocht (NPO1, 20.30 uur), nadat een oproep in een regionaal opsporingsprogramma op RTV Oost geen gouden tips opleverden. „Ons is er echt alles aan gelegen om de man aan te houden, als je ziet wat de impact is van zijn gedrag. De angst die de man veroorzaakt is groot”, zegt Jan Thijs van Hemmen van de politie. Vanavond wordt ook weer het filmpje getoond. „Het is een opvallende broek; je zou denken dat toch iemand hem herkent of een vermoeden heeft wie het is.”

In oktober stond de teller op twintig slachtoffers. Vanaf dat moment deden zich geen nieuwe incidenten voor. Tot begin deze maand. De politie gaat er vanuit dat het dezelfde man is die toeslaat. Volgens de politie zit er ‘niet echt een patroon’ in de aanrandingen qua tijdstip of locatie. Behalve dat ze veelal in het gebied tussen Enschede en Hengelo plaatsvinden.

De slachtoffers waren aan het wandelen, zaten op de fiets of waren aan het sporten. De man betast vanaf zijn fiets zowel jonge meisjes als volwassenen. De vrouwen variëren in leeftijd van 14 tot en met 47 jaar. Vaak werden ze aangerand in de avonduren, maar het gebeurt ook wel op klaarlichte dag.

Onveiligheid

Veel vrouwen hadden aanvankelijk geen aangifte gedaan, omdat ze de gebeurtenis op dat moment niet als ernstig hadden ervaren. Het gevoel van onveiligheid kwam vaak pas later. Eerder vertelde een 26-jarige Hengelose aan Tubantia dat ze sindsdien ‘niet meer in het donker van Enschede naar Hengelo durfde te fietsen’. Ze werd bij een borst gegrepen in Hengelo. „Aanvankelijk had ik niet het gevoel, dat ik werkelijk in gevaar ben geweest. Maar daarna vraag je je toch af: stel dat hij me wel van mijn fiets had getrokken? Op dat tijdstip was het best stil daar.”

De politie roept slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld op om contact op te nemen. Ook wijst ze er op dat de vrouwen hulp kunnen krijgen via Slachtofferhulp Nederland. Maar de vrouwen kunnen ook terecht voor de verwerking bij het Centrum Seksueel Geweld om een dergelijke ervaring te verwerken.

Stressreacties