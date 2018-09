Al bijna een ton voor slachtoffers Oss

Reconstructie Dwars door de pui van het stadhuis: zo kwam Hans tot zijn wanhoops­daad

7:33 Woensdag 22 augustus 2018, 02.00 uur. Een daverende klap schudt Bemmel ruw wakker. Gillende sirenes verscheuren de nacht in het Betuwse dorpje. Een auto is dwars door de glazen pui van het gemeentehuis geramd en ontploft. Tussen de brokstukken in de geblakerde ontvangsthal vinden agenten en brandweerlieden het levenloze lichaam van Hans van M. De vrachtwagenchauffeur had zijn aanslag zorgvuldig gepland. Een reconstructie, mede op basis van zijn lange afscheidsbrief.