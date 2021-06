Akkoord tussen politievakbonden en ministerie: loonsverhoging van 1,3 procent

Dat zijn demissionair justitieminister Grapperhaus en korpschef Henk van Essen dinsdag overeengekomen in een ‘tussen-cao’, die met terugwerkende kracht van 1 januari dit jaar tot 31 december loopt. Op korte termijn wordt het akkoord voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Grapperhaus noemt het ‘mooi’ dat er nu een onderhandelaarsakkoord ligt, laat hij via een woordvoerder weten. ,,Dat is ook een teken van waardering richting de agenten die gedurende de coronacrisis heel veel werk hebben verricht.”

Dat de looptijd maar een jaar is, komt volgens de woordvoerder van Grapperhaus door de huidige economische situatie, de demissionaire status van het kabinet en de formatie die nog in volle gang is. Als er een nieuw kabinet zit en er meer duidelijkheid is over hoeveel geld er voor Justitie en Veiligheid wordt vrijgemaakt, wordt er opnieuw onderhandeld.

Hoger ingezet

De vakbonden hadden iets hoger ingezet, maar besloten voor nu toch akkoord te gaan. ,,Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten”, laten de bonden in een reactie weten. ,,Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen - in ieder geval voor het jaar 2021.”

Naast de eenmalige uitkering en de salarisverhoging wordt er in de cao ook gesproken over erkenning en waardering van agenten en hoe zij en hun familie beter beschermd kunnen worden tegen geweld en bedreiging. De afgelopen periode - vooral na de avondklokrellen - werden op sociale media regelmatig foto's en privéadressen van politiemensen op sociale media gedeeld. De politie wil dat dit strafbaar wordt.

Het overleg tussen minister en de bonden zat maandenlang in een impasse over een loonsverhoging en de bonden voerden actie. Als de leden van de vakbonden akkoord gaan, de bonden en Grapperhaus het cao-akkoord ‘over een aantal weken’ te kunnen ondertekenen.

Volledig scherm Politieagenten verrichten een aanhouding. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA

