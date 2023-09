Akkoord over 10 procent meer loon leraren, staking van de baan

Werkgevers en de onderwijsbonden hebben dat na intensieve onderhandelingen met elkaar afgesproken, laat de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten. Ook de andere bonden die meepraatten zijn het eens met de afspraken. Nu de onderhandelaars eruit zijn, mogen de achterbannen zich nog uitspreken over het resultaat.

De bonden hadden 12 procent geëist om de hoge inflatie van het afgelopen jaar te compenseren. Ze krijgen dus iets minder, maar wel met terugwerkende kracht: de loonsverhoging gaat in per 1 juli van dit jaar. De reiskostenvergoeding gaat van 12 naar 17 cent per kilometer en in november krijgt het onderwijspersoneel een eenmalige uitkering. De hoogte daarvan varieert van 1000 euro bruto voor medewerkers in de lagere loonschalen tot 350 euro voor mensen in de hoogste schalen.

Eerder bood de overheid nog een loonsverhoging van ‘slechts’ 5 procent, waarop de bonden aankondigden om op 5 oktober te gaan staken. ,,We stonden voor een keuze na de val van het kabinet en de cao’s in de andere onderwijssectoren. Nu het kabinet demissionair is en de verkiezingen en formatie eraan komen, konden we wel een jaar wachten met afspraken, maar dan weet je niet of je het geld voor lonen daarna nog kan besteden of dat het op de plank blijft”, zegt zegt AOb-bestuurder Jelmer Evers over het nieuwe akkoord.

‘Loonsverhoging voor heel veel collega’s extreem belangrijk’

,,Ik weet ook dat die loonsverhoging voor heel veel collega’s extreem belangrijk is. Steeds meer collega’s komen in de knel en we kregen veel vragen naar aanleiding van de cao’s in het mbo, hbo en wo. Die ruimte pakken we nu en ik kan dit akkoord positief voorleggen aan mijn achterban.”

CNV Onderwijs is ook blij met de uitkomsten: ,,We denken dat er nu een goede loonsverhoging ligt, die ook past bij wat er voor de andere onderwijssectoren dit jaar is afgesproken. De lagere schalen hebben daarbij nog wat extra’s in de vorm van een hogere eenmalige uitkering.”

Wat voor de onderhandelaars ook belangrijk was, is dat er aandacht komt voor onderwijsondersteuners die vanwege het lerarentekort zelfstandig voor de klas staan. Daar is de AOb in principe op tegen, maar als het toch gebeurt, moeten de ondersteuners ‘loon naar werken’ krijgen. Daar wordt nu een eerste stap in gezet met de afspraak dat er beleid zal komen voor deze groep.

